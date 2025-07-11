Официальный визит: Келлог на целую неделю приедет в Украину

В понедельник, 14 июля, спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог приедет в Украину и пробудет в Киеве целую неделю.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Новости. LIVE.

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Кит Келлог приедет в Киев

Спецпредставитель Дональда Трампа запланировал длительный визит в Киев. О намерении посетить страну он рассказал на конференции, проходившей в Риме.

Кит Келлог будет находиться в Украине всю неделю с 14 июля. Келлог не рассказал, чем будет заниматься во время поездки, но пошутил, что его график очень напряженный. Иногда, говорит чиновник, он не успевает даже позавтракать.

Визит Кита Келлога в Киев подтвердили в министерстве иностранных дел Украины, сообщает телеканал "Мы – Украина".

К слову, 9 июля спецпредставитель Трампа и президент Владимир Зеленский имели "содержательный разговор". Во время встречи они смогли обсудить вопросы поставки ПВО и необходимого оружия из США, а также возможность совместного производства вооружения. Также речь шла о санкционном давлении на Россию и другие шаги для остановки агрессии Владимира Путина. Украинский лидер в свою очередь выразил благодарность за участие в Конференции по вопросам восстановления Украины. Именно Келлог возглавляет американскую делегацию на мероприятии.