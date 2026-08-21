Кит Келлог прибыл в Украину и посетил Одесский морской порт

Бывший специальный представитель Трампа Кит Келлог прибыл в Украину с визитом. Американская и украинская делегации обсудили последствия российских атак, безопасность судоходства и восстановление портовой инфраструктуры.

Об этом 21 августа сообщило Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта.

Что известно о визите Келлога?

Кит Келлог во главе американской делегации посетил Одесский и морской порт. К рабочей встрече также присоединились представители украинской власти и руководства морской отрасли.

Американцам показали последствия российских атак на инфраструктуру порта. Также им представили работу морских портов в условиях войны, масштабы их повреждений и меры по поддержанию их работы.

Отдельно стороны обсудили безопасность судоходства и функционирование Украинского морского коридора.

Кит Келлог с визитом в Администрации морских портов / Фото Минвосстановления

Для нас важно, что наши американские партнеры могут непосредственно увидеть, в каких условиях сегодня работают украинские порты… Наша задача – вместе с партнерами усиливать защиту портов, поддерживать безопасное судоходство и обеспечивать устойчивость украинской логистики,

– сказал первый заместитель министра по вопросам восстановления Сергей Деркач.

Также речь шла о дальнейшем восстановлении и развитии портов, укреплении экспортных маршрутов и привлечении международных партнеров и частных инвесторов к инфраструктурным проектам.

Российские атаки на портовую инфраструктуру – это удар не только по украинскому экспорту, но и по стабильности мировых продовольственных рынков. Поэтому для нас важно вместе с международными партнерами обеспечивать непрерывность экспорта и сохранять доступ украинских производителей к мировым рынкам,

– подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Одним из направлений переговоров стало экономическое и инвестиционное сотрудничество между Украиной и США. Украинская сторона, как заявили в министерстве, заинтересована в привлечении американских компаний к проектам в транспортной и коммунальной сферах. В качестве приоритетов назвали концессионные проекты в порту "Черноморск", развитие автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, а также проекты в сфере водоснабжения.

Кроме того, делегаты обсудили возможности сотрудничества в рамках Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. Его планируют использовать, в частности, для привлечения инвестиций в транспорт и логистику.

Напомним, предыдущий визит Кита Келлога в Киев состоялся 11 сентября 2025 года после реакции США на атаку российских дронов в Польше. Тогда он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.