Про це 21 серпня повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Що відомо про візит Келлога?

Кіт Келлог на чолі американської делегації відвідав Одеський й морський порт. До робочої зустрічі також долучились представники української влади та керівництва морської галузі.

Американцям показали наслідки російських атак на інфраструктуру порту. Також їм представили роботу морських портів в умовах війни, масштаби їх пошкоджень та заходи для підтримки їхньої роботи.

Окремо сторони обговорили безпеку судноплавства та функціонування Українського морського коридору.

Кіт Келлог із візитом в Адміністрації морських портів / Фото Мінвідновлення

Для нас важливо, що наші американські партнери можуть безпосередньо побачити, в яких умовах сьогодні працюють українські порти… Наше завдання – разом із партнерами посилювати захист портів, підтримувати безпечне судноплавство та забезпечувати стійкість української логістики,

– сказав перший заступник міністра з відновлення Сергій Деркач.

Також йшлось про подальше відновлення та розвиток портів, посилення експортних маршрутів та залучення міжнародних партнерів і приватних інвесторів до інфраструктурних проєктів.

Російські атаки на портову інфраструктуру – це удар не лише по українському експорту, а й по стабільності світових продовольчих ринків. Тому для нас важливо разом із міжнародними партнерами забезпечувати безперервність експорту та зберігати доступ українських виробників до світових ринків,

– підкреслив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Одним із напрямів переговорів стала економічна та інвестиційна співпраця між Україною та США. Українська сторона, як завили в міністерстві, зацікавлена в залученні американських компаній до проєктів у транспортній і комунальній сферах. Пріоритетами назвали концесійні проєкти в порту "Чорноморськ", розвиток автомобільної та залізничної інфраструктури, а також проєкти у сфері водопостачання.

Крім того, делегати обговорили можливості співпраці в межах Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Його планують використовувати, зокрема, для залучення інвестицій у транспорт і логістику.

Нагадаємо, минулий візит Кіта Келлога до Києва відбувся 11 вересня 2025 року після реакції США на атаку російських дронів у Польщі. Тоді він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.