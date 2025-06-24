Лукашенко об этом мечтает, – белорусский оппозиционер рассказал об абсурдных желаниях диктатора

Кит Келлог и Александр Лукашенко встретились 21 июня 2025 года. Известно, что они говорили о санкциях США против Беларуси, событиях на Ближнем Востоке и войне между Россией и Украиной. Белорусский самопровозглашенный президент также преследует свои хитрые цели, однако без Кремля встречи, вероятно, бы не было.

Контакты США с Минском могут стать попыткой создать площадку для переговоров по завершению российско-украинской войны. Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси, дипломат и оппозиционер Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что Лукашенко это выгодно.

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Чего хочет Лукашенко

Павел Латушко отметил, что, несмотря на связи с Россией, у самопровозглашенного лидера Беларуси есть свои цели, ведь тот стремится к признанию и субъектности. Лукашенко мечтает о приезде Дональда Трампа.

Важно! После переговоров между Лукашенко и Келлогом на свободу вышел белорусский оппозиционер Сергей Тихановский. Аналитики считают, что это было лишь поводом для встречи. Политолог Петр Олещук предположил, что освобождение политзаключенных могло быть инициативой самого Лукашенко для прикрытия истинных намерений и попыток укрепить свои позиции.

Если Беларусь станет местом, где будут проводить переговоры между Россией и Украиной, то псевдолидер страны станет посредником, мол, он причастен к миру.

Кроме того, ему (Лукашенко – 24 Канал) важно избавиться от ответственности за преступления против человечности, которые совершал в Беларуси, и за акт агрессии против Украины,

– сказал оппозиционер.

По его словам, этот диалог между Лукашенко и Келлога, однозначно, был с согласия Кремля, ведь Владимиру Путину Беларусь нужна для переговоров и чтобы с этой страны сняли санкции.

Если американцы снимают санкции, то для России белорусская территория станет еще одним каналом для обхождения собственных ограничений,

– отметил Латушко.

Однако, по его мнению, Лукашенко сделал недостаточно, чтобы США это сделали.