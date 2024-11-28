Готовый неутомимо работать для обеспечения "мира через силу", – Кэллог

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил генерала в отставке Кита Келлога своим специальным представителем по вопросам Украины и России. Он выразил благодарность за доверие и заявил о готовности неустанно работать для достижения мира.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Кита Келлога в X. Он также заявил, что работа на Трампа – "привилегия" его жизни.

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Как Кэллог отреагировал на свое назначение

Накануне Трамп назначил Келлога на должность своего "специального представителя по вопросам Украины и России".

В своей заметке Келлог отметил, что считает для себя большой честью назначение на должность помощника президента и специального представителя по вопросам Украины и России.

"Работать на президента Трампа было привилегией моей жизни, и я с нетерпением жду неутомимой работы для обеспечения мира через силу, отстаивая интересы Америки. Я готов к этому со всей преданностью и самоотдачей, которой это заслуживает", – написал Келлог.

Заметим, что согласно "мирному плану" Келлога, Трамп может прекратить предоставление военной помощи Украине, если она не согласится на мирные переговоры, тогда как Москве дадут понять, что отказ от переговоров повлечет усиление поддержки Киева. Сами же переговоры должны привести к фактической заморозке линии фронта.