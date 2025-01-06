Зеленский чутко рассказал о своем дедушке, который воевал во Второй мировой войне

Дедушка украинского президента служил в пехоте во время Второй мировой войны. Он прошел весь боевой путь, получив многочисленные ранения.

Дедушка Владимира Зеленского имел более тридцати наград. Об этом президент рассказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, передает 24 Канал.

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Война – это большая трагедия

По словам украинского лидера, он обожал своего дедушку. Однако ветеран не любил делиться воспоминаниями о войне и никогда этим не хвастался.

Хотя, как мальчик, я его спрашивал: "А сколько ты убил фашистов?" Он никогда об этом не говорил. Он считал, что война – это большая трагедия, трагедия всех,

– делится Зеленский.

Только дедушка президента среди своих четырех братьев имел военное образование. Он же единственный из них, кто вернулся домой.

Всю семью дедушки, вместе с его отцом, который был главой села, расстреляли фашисты. Родственников, кого-то даже заживо, похоронили в общей могиле.

Бабушка украинского лидера в те времена руководила приютом. Дети войны, которых тогда называли "сложными", к сожалению, часто попадали в неприятности. Так дедушка президента и встретил свою будущую жену.

Я думаю, что мой дед, честно говоря, никогда бы не поверил, что возможна эта война (война России против Украины – 24 Канал),

– говорит Зеленский.

После Второй мировой дедушка работал в уголовном розыске, был полковником милиции. Он всю свою жизнь воевал с бандитами и боролся за справедливость, считает президент.

Он вспоминает, что в советские времена и 90-е годы жил вместе с семьей в одной квартире – с родителями, бабушками и дедушкой до его смерти.

Родители дали мне образование. Денег, квартир мне никто не оставил. Поэтому никакого наследства у меня нет. Но, я считаю, что все наше наследие здесь – и в сердце, и в голове,

– сказал президент.

В этом же интервью Зеленский рассказал, что Дональд Трамп может остановить Путина, ведь российский президент его боится. Однако после окончания срока полномочий американского лидера диктатор снова может прийти в Украину с войной.