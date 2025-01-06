Дідусь Володимира Зеленського мав понад тридцять нагород. Про це президент розповів у інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає 24 Канал.

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Війна – це велика трагедія

За словами українського лідера, він обожнював свого дідуся. Проте ветеран не любив ділитися спогадами про війну і ніколи цим не хвалився.

Хоча, як хлопчик, я його запитував: "А скільки ти вбив фашистів?" Він ніколи про це не говорив. Він вважав, що війна – це велика трагедія, трагедія всіх,

– ділиться Зеленський.

Лише дідусь президента серед своїх чотирьох братів мав військову освіту. Він же єдиний із них, хто повернувся додому.

Всю сім'ю дідуся, разом із його батьком, що був головою села, розстріляли фашисти. Родичів, когось навіть заживо, поховали у спільній могилі.

Бабуся українського лідера в ті часи керувала сиротинцем. Діти війни, яких тоді називали "складними", на жаль, часто потрапляли в неприємності. Так дідусь президента й зустрів свою майбутню дружину.

Я думаю, що мій дід, чесно кажучи, ніколи б не повірив, що можлива ця війна (війна Росії проти України – 24 Канал),

– каже Зеленський.

Після Другої світової дідусь працював у кримінальному розшуку, був полковником міліції. Він усе своє життя воював з бандитами й боровся за справедливість, вважає президент.

Він згадує, що в радянські часи та 90-ті роки жив разом з сім'єю в одній квартирі – з батьками, бабусями й дідусем до його смерті.

Батьки дали мені освіту. Грошей, квартир мені ніхто не залишив. Тож ніякої спадщини в мене немає. Але, я вважаю, що вся наша спадщина тут – і в серці, і в голові,

– сказав президент.

У цьому ж інтерв'ю Зеленський розповів, що Дональд Трамп може зупинити Путіна, адже російський президент його боїться. Проте після закінчення строку повноважень американського лідера диктатор знову може прийти в Україну з війною.