То, что у России проблемы с авиацией, далеко не секрет. Так, к вечеру 20 октября стало известно, что в Кемеровской области мог упасть самолет. По крайней мере, это видели местные жители. В то же время, данных об исчезновении бортов не поступало.

Как отмечают пропагандистские СМИ, жители Кемеровской области уверяют: они видели падение самолета. На место даже отправляли оперативные службы, чтобы они подтвердили или опровергли эту информацию.

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Что известно о возможном падении самолета

О нем известили жители кузбасской деревни Калининский. Они имели возможность наблюдать в небе странную траекторию движения самолета. Вероятно, речь идет о летевшем из Кемерова воздушном судне. Он начал выводить петли в небе. Собственно, очевидцы предположили, что самолет упал. Правда, его дальнейшая судьба – полная загадка.

Очевидцы активно выкладывали в сеть фото и видео. На них можно увидеть след от воздушного судна, которое могло попасть в авиакатастрофу. Местные уверяют, что борт после кружения в воздухе упал.

Местные жители говорят, что "камуто ни повезло": смотрите видео

В то же время пресс-служба кузбасского МЧС заявила, что не может подтвердить или опровергнуть падение самолета. На место возможной авиакатастрофы выехала оперативная служба спасателей. Интересно, что сообщений об исчезновении бортов, пролетавших над Калининским, не поступало.

Следы в небе во время падения самолета: смотрите видео

Впоследствии стало известно, что сотрудники оперативной службы выехали на место вероятного падения самолета, но обнаружить обломки не смогла. Собственно ответственные ведомства не подтвердили, что в области произошла авиакатастрофа.

В ночь на 20 октября сгорел Ил-76

Пропагандистские СМИ сообщили, что в ночь на 20 октября с военного аэродрома в Душанбе взлетал российский Ил-76МД. Впрочем, что-то пошло не так и воздушное судно вспыхнуло.

Говорят, что у самолета разрушилась пневматика колеса, когда он разгонялся. После этого элементы попали в двигатель, в результате чего он и загорелся. Из горящего самолета экипажу удалось выбраться. По имеющимся данным, на борту находились 8 человек и ни один из них не пострадал.