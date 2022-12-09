КГБ под прикрытием: как работает грязная российская агентура в ЕС

Государства, где власть сосредоточена в одних руках, часто используют свои посольства, как "полицейские участки за границей", чтобы вылавливать "неугодных" граждан. Так, Россия продолжая традицию недоимперии СССР, превратила свои дипломатические представительства в "центры ФСБ за границей".

Об этом 24 каналу рассказал украинский дипломат, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный. По его словам, такая практика широко распространена в некоторых арабских странах, Китае, Кубе, Северной Корее и Ливии.

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ФСБ – по названию, КГБ – по существу

Дипломат рассказал, что Россия только сменила название советской спецслужбы КГБ на ФСБ, но суть от этого не изменилась, а через посольства России работают агенты ФСБ, чтобы дестабилизировать ситуацию в определенных странах.

Кроме того, как отметил Безсмертный, Россия для подобных целей использует российские православные церкви, общественные организации, благотворительные фонды, представительства СМИ и отдельных журналистов, аккредитованных для работы в определенных странах.

Все это, в большинстве своем лишь прикрытие резидентур ФСБ России,

– заверил экс-посол.

Как с этим бороться

Роман Бессмертный рассказал, что европейские органы безопасности работают и почти каждый месяц обнаруживают российских агентов в европейских структурах. Более того, Россия даже пытается увеличить их количество.

Как ФСБ готовит агентов под видом "дипломатов": смотрите видео

Вспомните случаи, когда "определенные лица" пытались проникнуть на "работу" в правительственные структуры Европейского Союза, то есть – это общая практика,

– объяснил дипломат.

Чтобы решить эту проблему, нужно не только выявить этих агентов, а ликвидировать первоисточник, поскольку нынешние режимы России, Ирана, Китая, Северной Кореи, Кубы – это неисчерпаемые источники подобной террористической и разведывательной деятельности.

Российские агенты в Европе: что известно