В КГГА уточнили количество жертв от взрыва в многоэтажке на Оболони

14 марта 2022 , 12:04
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Источник:

телеграмм КГГА

В результате авиаудара оккупантов на Оболони в Киеве возник пожар. Власти сообщили, какое количество погибших.

Соответствующая информация была опубликована в телеграмме Киевской городской государственной администрации. Таковы данные по состоянию на 11:51 14 марта.

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В результате атаки оккупантов на дом на Оболони погиб человек

По уточненной информации, в результате взрыва в жилом доме в Оболонском районе погиб один человек,
– говорится в сообщении.  

Предварительно спасатели рассказали, что по состоянию на 07:40 в 9-этажном жилом доме:

  • обнаружили тело 1 погибшего лица;
  • доставили в больницу 3 человека;
  • оказали помощь на месте 9 человек;
  • спасли 15 человек и эвакуировали – 63 человека.

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Автор: Діана Квасневська