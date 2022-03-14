В КГГА уточнили количество жертв от взрыва в многоэтажке на Оболони
14 марта 2022 , 12:04Читати новину українською
Источник:телеграмм КГГА
В результате авиаудара оккупантов на Оболони в Киеве возник пожар. Власти сообщили, какое количество погибших.
Соответствующая информация была опубликована в телеграмме Киевской городской государственной администрации. Таковы данные по состоянию на 11:51 14 марта.
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В результате атаки оккупантов на дом на Оболони погиб человек
По уточненной информации, в результате взрыва в жилом доме в Оболонском районе погиб один человек,
– говорится в сообщении.
Предварительно спасатели рассказали, что по состоянию на 07:40 в 9-этажном жилом доме:
- обнаружили тело 1 погибшего лица;
- доставили в больницу 3 человека;
- оказали помощь на месте 9 человек;
- спасли 15 человек и эвакуировали – 63 человека.
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