Их раздражает, что атаки бесполезны: в КГВА объяснили, почему Россия атакует столицу
Ночью 20 мая россияне снова нанесли удар с воздуха по Киеву. Это уже 11 подобная атака с начала мая. Россияне пытаются поразить наши силы ПВО.
Об этом 24 Каналу рассказал представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов. По его словам, Силы ПВО успешно справляются с воздушными целями, но, к сожалению, обломки дронов-камикадзе и ракет падают на гражданские объекты.
К теме Ночью россияне выпустили на Киев дроны: повредили многоэтажки и авто
Падение обломков неизбежно
Россияне пытаются поразить средства противовоздушной обороны, предоставленные Украине Западом. Они видят, что работа их "Шахедов", крылатых и баллистических ракет оказалась бесполезной. Украина мощно усилила свою ПВО.
"Это звучит банально, но нужно об этом напомнить – если ракету сбивают в воздухе, то она не распадается на молекулы, а обломками летит на землю. Почему сбивают над столицей? Силы обороны не могут встречать ракеты и "Шахеды" на границе, ведь ПВО должна быть сосредоточена вокруг важных объектов, а таким объектом является Киев", – заявил Шаманов.
Михаил Шаманов об очередной атаке дронами-камикадзе на Киев: смотреть видео
Представитель КГВА напомнил, как изменялись цели воздушных атак врага. Сначала они атаковали объекты критической инфраструктуры, чтобы оставить украинцев без света, газа, тепла, воды и даже канализации, но им это не удалось. Затем заявляли, что будут атаковать так называемые "центры принятия решений", расположенные в столице.
Что известно об обстрелах столицы
- В ночь на 20 мая оккупанты с северного направления осуществили удар 18 ударными дронами "Shahed-136/131", которые направили на Киевщину. Все вражеские цели – уничтожены.
- Обломки дронов вызвали пожар в 4 районах столицы. Повреждены гражданские объекты и автомобили, к счастью, обошлось без жертв.
- 16 мая россияне запустили сразу 6 ракет "Кинжал" в сторону Киева, чтобы попытаться попасть в систему ПВО Patriot.