КГВА не исключает угрозу от попыток ДРГ оккупантов проникнуть на территорию Киева

В Киевской городской военной администрации провели неотложное заседание Совета обороны города по обеспечению безопасности в столице. Одним из обсуждаемых вопросов стала потенциальная угроза проникновения вражеских ДРГ в город.

Несмотря на это, киевлян призвали не паниковать и сохранять спокойствие. Ведь все эти предупреждения и принятые заранее меры были для того, чтобы защитить украинскую столицу от новых возможных угроз со стороны России.

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В КГВА не исключают возможной угрозы от российских ДРГ

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что российские власти могут потенциально привлекать агентов российских спецслужб и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в украинской столице.

Кроме того, не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп противника,

– отметил Мрочко.

Чиновник также отметил, что учитывая все эти решения Совет обороны украинской столицы принял соответствующие решения, которые помогут избежать потенциальной угрозы со стороны врага.

"Отдельно будет осуществляться мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации, провокаций и другой информации направленной на дестабилизацию ситуации в столице", – отметил начальник КГВА.

Он также призвал горожан сохранять спокойствие и не паниковать. Ведь военная администрация принимает превентивные меры, чтобы Киев и его жители были надежно защищены.

Стоит отметить, что сама столица надежно защищена от врага. Ведь наши военные постоянно укрепляют границу на севере и мониторят ситуацию относительно возможного передвижения российских оккупационных войск на этом направлении.