Самая масштабная кибератака на государственные реестры Украины: все, что стоит знать

Россияне 19 декабря совершили самую масштабную кибератаку на государственные реестры Украины за последнее время. К счастью, утечки данных удалось избежать.

Из-за вражеской кибератаки почти три десятка сервисов в приложении Дия временно не работают. Все, что известно на данный момент о масштабной хакерской атаке, собрал 24 Канал.

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Россияне атаковали государственные реестры Украины