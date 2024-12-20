Самая масштабная кибератака на государственные реестры Украины: все, что стоит знать
Россияне 19 декабря совершили самую масштабную кибератаку на государственные реестры Украины за последнее время. К счастью, утечки данных удалось избежать.
Из-за вражеской кибератаки почти три десятка сервисов в приложении Дия временно не работают. Все, что известно на данный момент о масштабной хакерской атаке, собрал 24 Канал.
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Россияне атаковали государственные реестры Украины
Из-за хакерской атаки украинцы могут и в дальнейшем обращаться за регистрацией государственных актов, но только с бумажными носителями. Также у граждан остается доступ к регистрации актов гражданского состояния. Но это возможно будет делать аналогично только с бумажными носителями. Все социальные выплаты, связанные с определенными гражданскими состояниями, осуществляются на основании заявлений... На рассмотрение правительства вынесу акт, согласно которому не будут исчисляться сроки на период до восстановления функционирования реестров регистрации сведений о завещаниях, изменения в них, отмены, расторжения договоров, В Дии заявили, что почти три десятка сервисов на сайте и в приложении временно не работают из-за восстановления государственных реестров. Сейчас специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть сервисы в привычном режиме. Полный список сервисов, которыми временно не могут воспользоваться украинцы, доступен по ссылке. К счастью, в результате кибератаки на госреестры Минюста утечка данных не подтвердилась, а работа была приостановлена в целях безопасности. Отмечается, что в первую очередь будут восстанавливаться реестры, которые обеспечивают учет действий нотариусов. Речь идет о реестре прав на недвижимое имущество и реестр юридических, физических лиц. По словам Стефанишиной, кибератака готовилась не один месяц. Наши серверы размещены не в одной локации. Это была массированная атака на всю инфраструктуру, она готовилась не один месяц, По состоянию на 20 декабря деятельность всех реестров прекращена. Утром 20 декабря вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Министерка юстиции Ольга Стефанишина заявила, что все данные в государственных реестрах, которые стали объектом российской кибератаки, будет восстановлено. По ее словам, это является вопросом времени. В ночь на 20 декабря Ольга Стефанишина сообщила, что в результате крупнейшей за последнее время кибератаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Минюста. По ее словам, атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства. Также Стефанишина отметила, что специалисты уже работают в усиленном режиме над поэтапным восстановлением доступа к реестрам.
Что будет с социальными выплатами и государственными услугами
– пояснила Ольга Стефанишина.
В Дии недоступны почти 30 сервисов
Была ли утечка данных из госреестров
Атака готовилась не один месяц
– объяснила она.
Восстановят ли данные из государственных реестров
С чего начиналась масштабная кибератака
Из-за хакерской атаки украинцы могут и в дальнейшем обращаться за регистрацией государственных актов, но только с бумажными носителями.
Также у граждан остается доступ к регистрации актов гражданского состояния. Но это возможно будет делать аналогично только с бумажными носителями.
Все социальные выплаты, связанные с определенными гражданскими состояниями, осуществляются на основании заявлений... На рассмотрение правительства вынесу акт, согласно которому не будут исчисляться сроки на период до восстановления функционирования реестров регистрации сведений о завещаниях, изменения в них, отмены, расторжения договоров,
В Дии заявили, что почти три десятка сервисов на сайте и в приложении временно не работают из-за восстановления государственных реестров. Сейчас специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть сервисы в привычном режиме.
Полный список сервисов, которыми временно не могут воспользоваться украинцы, доступен по ссылке.
К счастью, в результате кибератаки на госреестры Минюста утечка данных не подтвердилась, а работа была приостановлена в целях безопасности.
Отмечается, что в первую очередь будут восстанавливаться реестры, которые обеспечивают учет действий нотариусов. Речь идет о реестре прав на недвижимое имущество и реестр юридических, физических лиц.
По словам Стефанишиной, кибератака готовилась не один месяц.
Наши серверы размещены не в одной локации. Это была массированная атака на всю инфраструктуру, она готовилась не один месяц,
По состоянию на 20 декабря деятельность всех реестров прекращена.
Утром 20 декабря вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Министерка юстиции Ольга Стефанишина заявила, что все данные в государственных реестрах, которые стали объектом российской кибератаки, будет восстановлено. По ее словам, это является вопросом времени.
В ночь на 20 декабря Ольга Стефанишина сообщила, что в результате крупнейшей за последнее время кибератаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Минюста. По ее словам, атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства.
Также Стефанишина отметила, что специалисты уже работают в усиленном режиме над поэтапным восстановлением доступа к реестрам.