Кибератака на госреестры в Украине: была ли утечка данных

Накануне россияне устроили самую масштабную кибератаку на госреестры Украины. Министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что информация об утечке данных не подтверждается.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министра юстиции Ольгу Стефанишину на брифинге. Она также отметила, что восстановление реестров начнется на следующей неделе в понедельник.

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Была ли утечка данных в результате атаки на госреестры

Стефанишина сообщила, что не может подтвердить утечку данных в результате кибератаки на госреестры Минюста.

Она добавила, что сейчас приостановлена работа всех реестров. Это сделано в целях безопасности.

В первую очередь будут восстанавливаться реестры, которые обеспечивают учет действий нотариусов. Первоочередным для нас является восстановление реестра прав на недвижимое имущество и реестра юридических, физических лиц,

– отметила Стефанишина.

Также она сообщила, что работы по восстановлению реестров начнутся со следующей недели в понедельник.

"Самое главное для нас является то, что угрозы потери данных, угрозы неотвратимости функционирования реестров нет. Все реестры будут восстановлены. Данные будут восстановлении", – подчеркнула вице-премьер.

В СБУ проверят, состоялась ли утечка

В то же время временно исполняющий обязанности руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев во время брифинга заявил, что не может подтвердить информацию об утечке.

Опровергать, что утечка данных произошла, я не могу, сейчас ведется соответствующее киберисследование,

– заявил он.

Он добавил, что после получения необходимых данных СБУ сможет предоставить более точную информацию.