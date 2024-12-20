МВД приостанавливает ряд услуг по смене автовладельца, а в Дии недоступны почти 30 сервисов
20 декабря 2024, 11:50Читати новину українською
Россия осуществила самую масштабную кибератаку на государственные реестры Украины. Вследствие этого сервисные центры МВД прекратили предоставление отдельных услуг.
Оккупанты атаковали государственные реестры Украины, что привело к временной приостановке их работы, передает 24 Канал.
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МВД перестало предоставлять отдельные услуги
В МВД пояснили, что в результате кибератаки сервисные центры МВД вынуждены приостановить предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами, связанными с изменением владельца:
- по договору купли-продажи, заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАПе и через Действие;
- по договору дарения, мены, по наследству;
- по договору лизинга, биржевой сделке;
- выбраковка.
то же время доступными остаются:
- первая регистрация транспортных средств (новых и ввозимых из-за границы);
- установление ГБО;
- замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков;
- экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения);
- замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства;
- назначение должного пользователя.
В Дии не работают почти 30 сервисов
Дия не сохраняет личные данные, а только подтягивает информацию из реестров, поэтому на портале и в приложении временно не работают:
- Регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП
- Выдержка из ЕГР
- Регистрация ООО
- Переход ООО на модельный устав
- Строительные услуги
- Бронирование работников
- Перерегистрация авто
- Брак онлайн (кроме услуги помолвки)
- Актовые записи
- Строительные услуги
- Регистрация права собственности на имущество
- Информационная справка по ДРРП
- Кредиты ВПЛ
- Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью
- Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком
- Помощь при усыновлении ребенка
- Помощь на ребенка одинокой матери или отцу
- Строительные услуги
- єОселя
- Уведомление о поврежденном/уничтоженном имуществе
- єВідновлення
- єВідновлення для бизнеса
- Сообщение о ремонтных работах
- Бронирование по сертификату
- Международный реестр убытков
- Заявление о браке
- Выдержки и повторная выдача свидетельств из ДРАЦС
- Актовые записи об изменении имени
- Актовые записи о рождении
- Актовые записи о браке
- Актовые записи о разводе
- Свидетельства о рождении
- Исполнительные производства
- Выписка о месте жительства ребенка
- Смена места жительства