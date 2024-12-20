В "Резерв+" нельзя получить отсрочку из-за атаки на госреестры

Россия осуществила самую масштабную кибератаку на украинские государственные реестры. Вследствие этого произошли сбои в работе нескольких сервисов.

Так, в сервисных центрах МВД недоступны услуги по смене владельца транспортных средств, а в Дие не работает почти 30 услуг, передает 24 Канал со ссылкой на замминистра обороны Екатерину Черногоренко.

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Отсрочку в "Резерв+" получить нельзя

Чиновница подчеркнула, что сервисы Министерства обороны Украины работают без сбоев. Электронные рапорты и документы остаются доступными.

Впрочем, есть две проблемы. Первая – сейчас большое количество запросов в очереди, поэтому ожидание документа в "Резерв+" может длиться немного больше обычного.

Вторая – из-за восстановительных работ в государственных реестрах Министерство юстиции Украины вынуждено приостановить получение отсрочек в Резерв+.

Все уже полученные отсрочки остаются действительными и отображаются в "Резерв+".

Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить эту услугу,

– заверили в министерстве.