Россияне не могут снять наличные в банках: кибератака на финсектор России усиливается

Беспрецедентная атака киберспециалистов ГУР МОУ по российскому банковскому сектору, который причастен к финансированию вооруженной агрессии России, продолжается несколько дней подряд и только набирает обороты.

Дебетовые карты россиян блокируются

Источники 24 Канала в разведке сообщили, что к главным банковским учреждениям страны-агрессора, которым уже заблокированы онлайн-сервисы, присоединились брокерские приложения и банкоматы.

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Отныне пользователи ряда российских банков не могут снять наличные, поскольку при попытке воспользоваться банкоматом их дебетовые и кредитные карты сразу блокируются,

– сообщили разведчики.

К пораженным ВТБ-Банку, Альфа Банку, СберБанку, Райффайзен банку, РСХБ Банку, Росбанку, Газпромбанку, Т-Банку и иБанку добавился также российский банк "Дом. рф".

Кроме того заблокирована работа брокерского приложения "Т-инвестиции".

Российская банковская система разваливается:

Что этому предшествовало

Поскольку 26 июля Россия подняла ключевые ставки до 18%, невозможно осуществить любые банковские операции из-за отсутствия доступа к сервисным услугам, что приводит к потере средств населением.

В ГУР отметили, что масштабная кибератака против российского финсектора началась еще утром 23 июля.

В результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте и тому подобное. Следующими под удар попали популярные онлайн-мессенжеры, интернет-провайдеры и поставщики телекоммуникационных услуг, крупнейшие российские социальные сети, ряд приложений, связанных с предоставлением финансовых услуг.