Кибератака на X: почему Маск обвиняет Украину и что известно о хакерах Dark Storm Team

Соцсеть X, которая принадлежит Илону Маску, 10 марта работала совсем плохо, особенно на мобильных и десктопных версиях. По данным сервиса отслеживания работы сайтов Downdetector, первые проблемы начались в 5:40 утра по восточноамериканскому времени. Позже Маск заявил, что причина перебоев – "массированная кибератака" и даже поспешил обвинить в этом Украину.

По данным другого сервиса отслеживания – NetBlocks – проблема затронула пользователей в разных странах. Пока X была недоступна, ее конкуренты – Bluesky, Threads и Mastodon – были в доступе для пользователей, которые ищут альтернативные платформы.

24 Канал собрал главные факты о "кибератаке" на X Маска.

Читайте также Технофашизм в США: что это такое и как Кремниевая долина формирует новую реальность в Америке

Что произошло с X

В понедельник, 10 марта, Илон Маск заявил, что его соцсеть X подверглась "массированной кибератаке", которая вызвала перебои в работе платформы в течение дня. Многие пользователи сталкивались с тем, что сообщения не загружались, а сама соцсеть была недоступна.

Нас атакуют ежедневно, но на этот раз были привлечены значительные ресурсы. Вероятно, за этим стоит либо большая скоординированная группа, либо целая страна,

– написал Маск.

Впоследствии Маск обвинил в кибератаке Украину.

Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работе сайтов, первая волна жалоб на сбои началась около 5:45 утра и затихла через несколько часов. Однако в середине дня произошла новая волна перебоев, большинство из которых коснулась мобильного приложения X.

Пользователи, которые пытались просмотреть твиты, видели сообщение "Что-то пошло не так" и совет попробовать загрузить сайт еще раз.

Интересно! Маск не предоставил никаких доказательств своих слов о причастности скоординированной группировки или страны к кибератаке. Собственно, его заявление было ответом на сообщение криптовалютного инфлюенсера, который предположил, что сбой X может быть частью протестов против бизнеса Маска.

Читайте также Как Маск становится причиной бойкота и упадка Tesla: почему в США протестуют и что за движение TeslaTakeover

Что говорит Маск об "украинском следе"

Позже в понедельник в интервью Fox Business Маск снова заявил о кибератаке, предположив, что ее могли осуществить из Украины.

Мы не уверены, что именно произошло, но это была массированная кибератака, направленная на вывод X из строя. IP-адреса происходили из региона Украины,

– сказал он.

Маск известен своими скандальными заявлениями против Украины. Как и в предыдущие годы полномасштабного вторжения, когда он призвал Украину к уступкам территориями, так и после обострения отношений Украины с администрацией Трампа. Недавно Маск заявил, что украинский фронт "полностью развалится", если он выключит Starlink, а также назвал сенатора-демократа Марка Келли "предателем" после того, как тот посетил Украину.

Маск не впервые обвиняет кибератаки в проблемах с X. Когда в прошлом году его интервью с Дональдом Трампом транслировалось вживую и почти сразу претерпело технический сбой, он утверждал, что это произошло из-за "массированной DDoS-атаки". Однако источник в компании сообщил The Verge, что никакой атаки не было.

К теме Весь фронт Украины рухнет, если я отключу Starlink, – Маск

Кто взял ответственность за атаку на X

Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка Dark Storm Team, которая поддерживает Палестину, пишет Newsweek. В своем телеграм-канале они заявили, что совершили DDoS-атаку на X. Эта группировка известна атаками на страны и организации, которые поддерживают Израиль в его войне в Секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Что известно о Dark Storm Team

Dark Storm Team – хакерская группировка, основанная в 2023 году и известная своими кибератаками на крупные компании и правительственные сайты. Они используют вредоносное программное обеспечение, известное как "инфостилеры", для похищения паролей и файлов cookie.



Эти инфостилеры разрабатываются и обновляются российскими программистами, а их распространением занимаются команды "трафферов" через социальные сети и другие платформы.

Интересно, что американские специалисты по кибербезопасности поставили под сомнение версию Маска относительно участия именно "государственных" хакеров в атаке.

Николас Риз, преподаватель Центра глобальных дел Нью-Йоркского университета, в комментарии Star Tribune заявил о бессмысленности такой атаки.

Есть два типа кибератак: те, что должны быть очень заметными, и те, что должны оставаться скрытыми. Самые ценные – это именно скрытые атаки. Эта же была спроектирована так, чтобы ее обнаружили. Это почти наверняка исключает участие государственных структур,

– объяснил эксперт.

По его словам, атака могла быть частью информационной кампании, но ее кратковременность не имела значительного влияния. Между тем компания Orange Cyberdefense заявила, что Dark Storm Team имеет "высоковероятные" связи с Россией и тесно сотрудничает с другими хакерскими группировками.

Компания X пока не прокомментировала ситуацию.

Перебои в работе X дополняют ряд других проблем, с которыми Маск столкнулся в последние дни. В пятницу один из его космических кораблей SpaceX взорвался в воздухе, а обломки упали возле Багамских островов.

Между тем по всей стране проходят акции протеста Tesla takedown против его автомобильного бизнеса, владельцы Tesla массово продают свои машины, а акции компании в понедельник упали до минимального уровня за последние месяцы. Между тем хаос в госслужбе США из-за деятельности Департамента эффективности правительства (DOGE), который возглавляет Маск, заставил президента Трампа ограничить влияние Маска.