Кибертака на госсайты Украины: в Минцифры и Дие сообщили первые результаты расследования

Пресс-служба Дии вечером 14 января обнародовала первые результаты расследования. Очевидно случилась случившаяся так называемая supply chain attack – атака через цепочку поставок.

Расследование проводится Госспецсвязью, СБУ и Киберполом. В Дие отметили, что специалисты вместе с командами министерств и ведомств уже возобновили работу большинства сайтов.

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Злоумышленники сломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ с правами администрирования к пострадавшим в результате атаки вебресурсам.

– говорится в сообщении.

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