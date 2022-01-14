Кибертака на госсайты Украины: в Минцифры и Дие сообщили первые результаты расследования
14 января 2022 , 21:15Читати новину українською
Источник:телеграм Дии
Пресс-служба Дии вечером 14 января обнародовала первые результаты расследования. Очевидно случилась случившаяся так называемая supply chain attack – атака через цепочку поставок.
Расследование проводится Госспецсвязью, СБУ и Киберполом. В Дие отметили, что специалисты вместе с командами министерств и ведомств уже возобновили работу большинства сайтов.
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Злоумышленники сломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ с правами администрирования к пострадавшим в результате атаки вебресурсам.
– говорится в сообщении.
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