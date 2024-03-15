Помешали создать тысячи "Шахедов" и ракет: в СБУ рассказали, как уничтожали цепи поставок в Россию
Источник:СБУ
Специалисты СБУ регулярно работают над блокированием поставок иностранных комплектующих Россией, которые та использует для создания сбоев. Благодаря этому удалось предотвратить выпуск тысяч "Шахедов" и крылатых ракет.
Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. Он также рассказал, сколько хакерских атак России удалось отбить за два года.
Смотрите также Эксперт о СБУ: Разгромили ключевые сети "агентов в рясах"․ Сейчас идут точечные задержания
Кибервойна России и Украины
Как рассказал Илья Витюк, киберспециалисты системно работают и имеют результаты в блокировании поставок комплектующих для вооружения оккупантов.
Мы осуществляем перекрытие цепей поставок комплектующих к российскому оружию. Один из примеров – уже заблокировали поставку сервомоторов для производства 1600 "Шахедов" и 4000 микросхем для крылатых ракет,
– пояснил Витюк.
Он добавил, что киберспециалисты также участвуют в уничтожении российских систем РЭБ и РЭР на фронте. Кроме этого, они перехватывают вражеские беспилотники, которые координируют ракетные и артиллерийские удары по ВСУ.
Начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ отметил, что разведывательная информация, которые получают специалисты, помогает предотвратить человеческие жертвы. Так же как и отражение кибератак. По его словам, кибервойна не является чем-то абстрактным.
Каждая отраженная атака – это недопущенная попытка нанести вред нашему государству и людям. Представьте: спецслужбы России взломали мессенджеры одного военного и таким образом выяснили точное место и время запланированного сбора, и в результате – прилет и десятки погибших,
– объяснил Витюк.
За время полномасштабного вторжения СБУ удалось отразить почти 10 тысяч кибератак, большинство из которых ликвидировали еще на начальной стадии. Атаки оккупантов имели разную цель – разведывательную, деструктивную, психологического воздействия или комбинированную. В то же время Илья Витюк ожидает, что российские спецслужбы будут наращивать свой кибернаступательный потенциал.
Кибератаки на Россию
- Специалисты ГУР в первый день выборов президента положили онлайн-сервис голосования в России. Отмечалось, что россияне не могли зайти на сайт "Госуслуг" и тем более проголосовать. Кто же получил свой электронный бюллетень, не мог отправить голос.
- Кроме этого, ИТ-Армия Украины вмешалась в работу московского метрополитена – также проблема коснулась и других регионов. Хакеры атаковали систему оплаты проезда "Тройка". Это одна из крупнейших систем оплаты билетов в России, которая обслуживает 38 регионов.
- Киберспециалисты ГУР МО в понедельник, 4 марта, взломали серверы российского минобороны. Сайт "лежал" по крайней мере два дня. Как сообщили в разведке, благодаря атаке удалось получить доступ к ряду важных данных, в частности к персональным данным руководства минобороны врага.