Помешали создать тысячи "Шахедов" и ракет: в СБУ рассказали, как уничтожали цепи поставок в Россию

Специалисты СБУ регулярно работают над блокированием поставок иностранных комплектующих Россией, которые та использует для создания сбоев. Благодаря этому удалось предотвратить выпуск тысяч "Шахедов" и крылатых ракет.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. Он также рассказал, сколько хакерских атак России удалось отбить за два года.

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Кибервойна России и Украины

Как рассказал Илья Витюк, киберспециалисты системно работают и имеют результаты в блокировании поставок комплектующих для вооружения оккупантов.

Мы осуществляем перекрытие цепей поставок комплектующих к российскому оружию. Один из примеров – уже заблокировали поставку сервомоторов для производства 1600 "Шахедов" и 4000 микросхем для крылатых ракет,

– пояснил Витюк.

Он добавил, что киберспециалисты также участвуют в уничтожении российских систем РЭБ и РЭР на фронте. Кроме этого, они перехватывают вражеские беспилотники, которые координируют ракетные и артиллерийские удары по ВСУ.



Начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ отметил, что разведывательная информация, которые получают специалисты, помогает предотвратить человеческие жертвы. Так же как и отражение кибератак. По его словам, кибервойна не является чем-то абстрактным.

Каждая отраженная атака – это недопущенная попытка нанести вред нашему государству и людям. Представьте: спецслужбы России взломали мессенджеры одного военного и таким образом выяснили точное место и время запланированного сбора, и в результате – прилет и десятки погибших,

– объяснил Витюк.

За время полномасштабного вторжения СБУ удалось отразить почти 10 тысяч кибератак, большинство из которых ликвидировали еще на начальной стадии. Атаки оккупантов имели разную цель – разведывательную, деструктивную, психологического воздействия или комбинированную. В то же время Илья Витюк ожидает, что российские спецслужбы будут наращивать свой кибернаступательный потенциал.

Кибератаки на Россию