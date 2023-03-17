В боях за Донбасс погиб киборг Сергей Кройтор

На Донбассе 15 марта погиб киборг, защитник Донецкого аэропорта Сергей Кройтор. Киевлянин ушел на фронт еще в 2014 году.

Об этом сообщил благотворитель Анатолий Свирид. Кройтор имел позывной "Хоттабыч". Он был кадровым военным еще до развала СССР, служил в десантных войсках, но ушел в отставку.

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Что известно о Сергее Кройторе

Военный погиб возле села Ямполь Донецкой области, пишет Zn.ua. Помимо военной сферы, Кройтор работал 6 лет с дизайнером Михаилом Ворониным. Затем он открыл маленькое собственное производство по пошиву одежды.

Был участником Революции Достоинства, а летом 2014 ушел на фронт. За первые годы войны в Донецкой области Сергей Кройтор прошел две ротации на Донецком аэропорту.

Что Кройтор рассказывал о последней ротации у ДАП

Ранее боец рассказывал волонтере Лесе Литвиновой о защите ДАП. Он не верил, что украинские бойцы выйдут. Аэропорт упал, в окна летели РПГ. Кройтор вспоминал, что ребята начали звонить по телефону домой – кто-то жене, а кто-то – сыну.

Сказать: "Я тебя люблю". Не прощались. Просто говорили о любви. Хотя и так было ясно. Я тоже пытался Любе позвонить. Связи не было,

– рассказывал военный.

Литвинова отметила, что Кройтор был хорошим и открытым для друзей человеком. Он всегда был готов помочь.