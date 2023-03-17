Про це повідомив доброворець Анатолій Свирид. Кройтор мав позивний "Хоттабич". Він був кадровим військовим ще до розвалу СРСР, служив у десантних військах, але пішов у відставку.

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Що відомо про Сергія Кройтора

Військовий загинув біля села Ямпіль Донецької області, пише Zn.ua. Крім військової сфери, Кройтор працював 6 років із дизайнером Михайлом Вороніним. Потім він відкрив маленьке власне виробництво із пошиття одягу.

Був учасником Революції Гідності, а влітку 2014 року пішов на фронт. За перші роки війни на Донеччині Сергій Кройтор пройшов дві ротації на Донецькому аеропорту.

Що Кройтор розповідав про останню ротацію у ДАП

Раніше боєць розповідав волонтерці Лесі Литвиновій про захист ДАП. Він не вірив, що українські бійці вийдуть. Аеропорт упав, у вікна летіли РПГ. Кройтор пригадував, що хлопці почали дзвонити телефоном додому – хтось дружині, а хтось – сину.

Сказати: "Я тебе кохаю". Чи не прощалися. Просто говорили про кохання. Хоча й так було зрозуміло. Я теж намагався Любі зателефонувати. Зв'язку не було,

– розповідав військовий.

Литвинова зазначила, що Кройтор був доброю та відкритою для друзів людиною. Він завжди був готовий допомогти.