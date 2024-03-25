Надо остановить этот террор, – Зеленский отреагировал на ракетную атаку
Источник:Владимир Зеленский
Утром 25 марта враг атаковал Киев баллистическими ракетами. На циничные удары России отреагировал Владимир Зеленский, который призвал партнеров усилить поддержку и предоставить дополнительные системы ПВО.
Оккупанты атаковали Киев около 10:30 25 марта. Известно, что россияне осуществили пуски 2 баллистических ракет неустановленного типа с территории временно оккупированного Крыма.
Смотрите также В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО
Зеленский отреагировал на вражескую атаку
Первоначально президент Украины поблагодарил спасателей ГСЧС, полицию, коммунальщиков и все привлеченные службы, которые этим утром ликвидируют последствия российской атаки в Киеве. Зеленский также подтвердил, что оккупанты атаковали баллистическими ракетами.
Также президент отметил, что российские ракеты повредили обычные городские застройки. Поэтому он в очередной раз призвал партнеров усилить помощь и предоставить больше систем и средств противовоздушной обороны.
Мы не устаем повторять, что Украине нужно больше ПВО. Это безопасность для наших городов и сохраненные человеческие жизни. Всем нам в мире, кто уважает и защищает жизнь, надо остановить этот террор,
– подчеркнул Зеленский.
Какие последствия российской атаки по Киеву
- Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, а также начальник КГВА Сергей Попко, в результате утренней атаки обломки российских ракет обнаружили в 5 районах столицы: Печерском, Соломенском, Дарницком, Голосеевском и Днепровском. Сейчас на местах работают все соответствующие службы.
- В Печерском районе разрушено трехэтажное здание спортивного зала. Сейчас там работают спасатели, ведь под завалами, вероятно, могут быть люди.
- По состоянию на 13:30 известно о 7 пострадавших, из которых двое – госпитализированы. Так, у 33-летней женщины закрытые черепно-мозговые травмы, ударные раны – она госпитализирована в больницу. Также в Охматдет госпитализирована 16-летняя девушка с политравмой. Еще 3 женщины имеют острую реакцию на стресс – они получили помощь на месте. Стоит отметить, что две из них – беременные.
- Известно, что в Печерском районе в результате атаки повреждено учебное заведение – Киевскую государственную академию декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука.
- По предварительным данным, оккупанты могли атаковать Киев противокорабельными ракетами "Циркон". В частности, об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.