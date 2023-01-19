Киев и еще 3 области возвращаются к стабилизационным отключениям света
Источник:ДТЭК
Ситуацию с отключениями электроэнергии из-за массированных ракетных атак продолжают брать под контроль. В ДТЭК отметили, что в Киеве и еще 3 областях 20 января будут выключать свет по графикам.
Так что стабилизационные графики отключение света с завтрашнего дня 20 января будут действовать как в столице, так и в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Рассказываем, какими в этих регионах будут ограничения.
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На каждую область выделили определенный пределОбратите внимание! О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-каналы. Подписывайтесь, чтобы узнать все первыми.
В ДТЭК отметили, что Укрэнерго предоставило новые ограничения, касающиеся потребления электроэнергии на 20 января. Они будут такими:
- Киев (днем 952 МВт/ночью 719 МВт)
- Киевщина (днем 703 МВт/ночью 625 МВт)
- Одесщина (днем 660 МВт/ночью 385 МВт)
- Днепропетровщина (днем 1193 МВт/ночью 1187 МВт)
Соответствующие лимиты предполагают, что в Одесской области графики стабилизационных отключений будут действовать с 07:00 по 24:00. Кроме того, в остальных регионах ГПО будут действовать круглосуточно.
Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 Канала
Вас же мы призываем продолжать ответственно относиться к потреблению электроэнергии. Не включайте приборы одновременно. Ваше ответственное использование электроприборами позволит избежать аварийного отключения света.
Когда самая сложная ситуация со светом
- Как отметили в Укрэнерго, ощутимый дефицит мощностей наблюдается вечером. Тогда генерация имеет возможность покрыть всего 3/4 потребления пользователей. В компании напомнили, что причиной этого дефицита являются поврежденные электростанции и высоковольтная сеть. Их разрушили россияне ракетными ударами.
- В компании подчеркнули, что атака 14 января нанесла существенные повреждения. Им подверглись несколько энергоблоков тепловых электростанций.
- Известно, что удалось завершить ремонт автотрансформатора на одной из подстанций в Днепровском регионе. Кроме того, восстановлена линия электропередачи, соединяющая ЗАЭС с украинской энергосистемой. Она обеспечивает ее питание, а также предотвращает аварии.
- Напомним, что накануне стало известно о выделение 125 миллионов долларов Украине Соединенными Штатами. Их наше государство получит для того, чтобы заняться ремонтом уничтоженной врагом энергоструктуры.