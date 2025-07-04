Ночная атака по Киеву: повреждены 5 авто скорой помощи, которые выезжали к пострадавшим

В ночь на 4 июля российские войска в очередной раз атаковали Киев. В результате атаки по столице повреждены 5 автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко, мэра Киева.

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Повреждены машины скорой помощи

Российские оккупанты ночью 4 июля атаковали Киев. Известно, что в результате вражеских действий есть пострадавшие.

К пострадавшим киевлян прибывали машины скорой помощи, которые были также повреждены в результате атаки противника.

В результате ночной атаки врага на столицу повреждены 5 автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы к пострадавшим жителям Киева,

– сообщил Кличко.

По его словам, среди медиков, по информации по состоянию на половину 9 часов утра, раненых нет.



Повреждены автомобили скорой помощи в Киеве в результате атаки / Фото из телеграмма Виталия Кличко

Добавим, что пострадали не только кареты скорой в Киеве, а также и пожарно-спасательная часть, которая одна из тех, кто больше всего работает над ликвидацией чрезвычайных ситуаций в столице. К счастью, личный состав не пострадал. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь ГСЧС в городе Киеве Светлана Водолага.

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К слову, в ночь на 4 июля российские захватчики атаковали 550 средствами воздушного нападения. Основное направление удара противника был Киев.

В Воздушных силах сообщили, что по состоянию на 8 часов утра противовоздушной обороной было обезврежено 478 средств воздушного нападения врага.