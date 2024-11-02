В Киеве в результате атаки горела многоэтажка: что рассказали власти и спасатели

В Киеве в многоэтажке в Святошинском районе вспыхнул пожар. Спасатели рассказали, что огонь на 15 и 16 этажах дома.

Пожар охватил 50 квадратных метров, пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Что известно о пожаре в Киеве

В результате атаки БпЛА произошло возгорание на площади 50 квадратных метрах и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах, 16-этажного жилого дома в Святошинском районе города,

– рассказали спасатели.

По их данным, по состоянию на 7:26 2 ноября пожар ликвидировали. В результате возгорания есть частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома.

В ГСЧС рассказали, что 18 жителей дома эвакуировали, один человек получил ранения.

По состоянию на 7:53 2 ноября мэр Виталий Кличко заявил, что количество раненых возросло до двух. Один человек в больнице, еще одному помогли на месте.

Последствия атаки врага по Киеву