Киев был под атакой северокорейских ракет и дронов

Киевщина оказалась под комбинированным ударом врага. Так, российские захватчики атаковали столицу дронами и северокорейскими баллистическими ракетами.

Мощные взрывы в Киеве раздавались около 5 утра. По предварительной информации силы ПВО успешно отработали и уничтожили все вражеские цели.

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Сколько целей сбили в Киеве

Утром 18 августа, примерно в 05:00, враг атаковал Киев баллистическим вооружением. Стоит заметить, что это уже третий обстрел столицы в августе с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой.

По предварительной информации, Киев атаковали северокорейскими баллистическими ракетами типа KN-23. Как отметили в КМВА, утренний удар 18 августа был практически идентичен двум предыдущим. Впрочем, силы ПВО успешно отразили вражескую атаку и уничтожили все баллистические ракеты на подлете к столице.

Точную модификацию вооружения и количество сбитых ракет обнародуют позже в отчетах Воздушные силы.

Кроме того, практически одновременно с баллистикой, в сторону Киева заходило несколько ударных БпЛА врага. Силы ПВО в очередной раз помешали вражеским планам и уничтожили все "Шахеды" далеко за пределами столицы.

По состоянию на эту минуту в Киеве не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются,

– добавили в КГВА.

Добавим, что россияне постоянно пытаются нанести удары по Киевской области. Так, во время атаки в ночь на 17 августа враг также атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед", часть из которых – направил на Киевщину. Силы ПВО в очередной раз провели мощную боевую работу и уничтожили все вражеские цели.