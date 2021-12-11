В Киев едет помощница госсекретаря США: она посетит и Москву
Источник:Госдеп США
В Соединенных Штатах анонсировали визит помощницы государственного секретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Киев и Москву. Она проведет встречи с чиновниками обеих стран 13 – 15 декабря.
Главный вопрос, который будет обсуждать представитель Госдепа с представителями Украины и России, – наращивание Кремлем войск вблизи украинских границ.
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В Украину приедет помощница госсекретаря США
Помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Киев и Москву 13 – 15 декабря,
– говорится в сообщении.
В обеих странах она встретится с высокопоставленными чиновниками.
Вопросы, которые будет обсуждать Донфрид:
- наращивание военного могущества России вблизи границ с Украиной;
- поддержка США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины;
- дипломатическое урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе путем выполнения минских соглашений и поддержки нормандского формата.
Дальнейшие планы представительницы Госдепа
После посещения Украины и России Карен Донфрид 15 – 16 декабря проведет в Брюсселе. Там у нее запланированы консультации с союзниками по НАТО и партнерами из Евросоюза по поводу усилий по достижению дипломатического решения.
Войска России возле украинских границ: коротко
- По информации украинской разведки, недалеко от границы Украины находятся более 94 тысяч российских военных, которые могут пойти в наступление уже в январе – феврале 2022 года. Международные СМИ заявляли, что в случае эскалации численность вражеского войска может возрасти до 175 тысяч человек. Впоследствии это подтвердил министр обороны Алексей Резников.
- Сейчас скопления войск возле Украины продолжаются. По данным Пентагона, после разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным деэскалация, на которую рассчитывали, не началась.
- Международное сообщество угрожает России в случае обострения агрессии суровыми санкциями. В частности, Москву могут отключить от международной банковской системы SWIFT.
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