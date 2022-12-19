Киев – это цель номер 1 для массированных атак России, – Воздушные силы ВСУ

Массированные ракетные обстрелы стали одной из основных тактик россиян в войне против Украины. Однако специфика ракетных атак в последнее время изменилась.

Об этом 24 каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, ранее российские оккупанты пытались перебить пути поставки Украине западной военной помощи, поэтому били, в частности, и по Западу Украины.

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Сейчас военные страны-террористки сконцентрировались на том, чтобы уничтожить критическую инфраструктуру и оставить украинцев без электроэнергии. Особенно большие усилия оккупанты направили на атаки по столице Украины.

Россияне больше всего бьют по Киеву. Именно Киев – цель номер 1 для врага. Даже не сама столица, а объекты критической инфраструктуры,

– подчеркнул Игнат.

Он добавил, что, к сожалению, в результате ракетных ударов по Киеву часто страдают и гражданские люди.

Юрий Игнат рассказал о специфике ракетных атак со стороны России: смотрите видео

Почему россияне интенсивно обстреливают Киев

В Воздушных силах ВСУ связывают интенсивные обстрелы именно столицы Украины с тем, что у российских захватчиков иссякают запасы ракет.

Если бы были ракеты, то россияне били бы по всем направлениям: и по логистике, и, возможно, по мостам. Вероятно, поступили бы так, как говорят пропагандисты на российском телевидении. Мол, в Украине нужно перебить все переправы, железные дороги, вокзалы,

– отметил Игнат.

Он добавил, что снижение интенсивности ракетных атак по Западу Украины также связано с тем, что туда ракетам "еще надо долететь".

"Правда, россияне используют и воздушное пространство Беларуси и Молдовы. Через эти страны также пролетают ракеты и потом тоже уничтожаются нашей ПВО", – сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты не успевают пополнять запасы ракет

Игнат подчеркнул, что у россиян действительно остался ограниченный ресурс ракетных запасов. Это неоднократно отмечали и представители украинской власти, и разведки западных стран. К тому же оккупанты не успевают пополнять свои запасы.

Если россияне могут изготовить около 40 ракет разных типов в месяц, а тратят гораздо больше, то динамика идет к серьезному минусу,

– отметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Он добавил, что сейчас у России есть ограниченные ресурсы для изготовления ракетного оружия. Российские оккупанты могут производить высокоточные ракеты следующих типов:

"Калибр";

Х-101;

"Кинжал". Однако такие ракеты, по словам Игната, оккупанты производят в небольшом количестве, ведь процесс их производства занимает много времени.

Россияне терроризируют Украину: коротко