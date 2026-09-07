Киев готовит запасы продуктов и воды на случай чрезвычайных ситуаций, – КГГА

В столице готовятся к российским обстрелам зимой. Городские власти запасаются продуктами и водой на случай длительных отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщили в КГГА.

Что известно о подготовке Киева к зиме?

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Олег Куявский сообщил, что в Киеве сформированы и постоянно поддерживаются необходимые запасы основных групп продовольственных товаров. Это позволит оказать помощь малообеспеченным жителям города в случае сбоев в работе энергосистемы.

Также эти запасы можно будет использовать:

в пунктах устойчивости – во время длительных отключений электроэнергии;

для оказания помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

для обеспечения работников, задействованных в аварийно-спасательных и других неотложных работах.

Благодаря поддержке благотворительных и общественных организаций город имеет возможность обеспечить горячее питание для 25 тысяч человек. Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА сообщил, что планирует закупить ещё 20 тысяч продовольственных наборов.

Продовольственная безопасность столицы – это не только наличие необходимых запасов, но и четкая система их распределения и доставки тем, кто больше всего нуждается в помощи. Мы заранее готовимся к возможным вызовам осенне-зимнего периода, укрепляем резервы и продолжаем проводить продуктовые ярмарки во всех районах города,

– заявил Куявский.

Чиновник также отметил, что ситуация на потребительском рынке столицы остается контролируемой и прогнозируемой.