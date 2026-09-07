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7 сентября, 11:11
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Обновлено - 11:40, 7 сентября

Киев готовит запасы продуктов и воды на случай чрезвычайных ситуаций, – КГГА

Даниил Жоров

В столице готовятся к российским обстрелам зимой. Городские власти запасаются продуктами и водой на случай длительных отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщили в КГГА

Что известно о подготовке Киева к зиме? 

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Олег Куявский сообщил, что в Киеве сформированы и постоянно поддерживаются необходимые запасы основных групп продовольственных товаров. Это позволит оказать помощь малообеспеченным жителям города в случае сбоев в работе энергосистемы. 

Также эти запасы можно будет использовать: 

  • в пунктах устойчивости – во время длительных отключений электроэнергии;
  • для оказания помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;
  • для обеспечения работников, задействованных в аварийно-спасательных и других неотложных работах. 

Благодаря поддержке благотворительных и общественных организаций город имеет возможность обеспечить горячее питание для 25 тысяч человек. Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА сообщил, что планирует закупить ещё 20 тысяч продовольственных наборов. 

Продовольственная безопасность столицы –  это не только наличие необходимых запасов, но и четкая система их распределения и доставки тем, кто больше всего нуждается в помощи. Мы заранее готовимся к возможным вызовам осенне-зимнего периода, укрепляем резервы и продолжаем проводить продуктовые ярмарки во всех районах города, 
– заявил Куявский. 

Чиновник также отметил, что ситуация на потребительском рынке столицы остается контролируемой и прогнозируемой.

 

Связанные темы:

Война России с Украиной
Продукты События и чрезвычайные ситуации Обстрел Киева