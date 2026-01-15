Решения по комендантскому часу во время кризиса скоро будут: Зеленский рассказал детали

Украинская власть оперативно решает проблемы в энергетике, чтобы отключений стало меньше, а люди вернулись к нормальной жизни. Владимир Зеленский анонсировал решение о достаточных послаблениях комендантского часа на время холодной погоды.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Когда будут решения по ослаблению комендантского часа?

Чиновники встретились с представителями местных властей Киева и области, Харькова, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей. В этих регионах ситуация с обесточиванием является самой тяжелой, поэтому во время совещания речь шла о рабочих деталях, которые нужно обрабатывать оперативно.

Особенно сложная ситуация в Киеве – время городскими властями потеряно, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города,

– говорится в сообщении президента.

Владимир Зеленский также отметил, что в четверг, 15 января, уже должны быть решения относительно комендантского часа. В частности планируется ввести достаточные послабления на время чрезвычайно холодной погоды, чтобы люди и бизнес имел все необходимые возможности, чтобы пережить кризисный период.

Так Министерство внутренних дел Украины уже проводит проверку пунктов несокрушимости и работает над увеличением сети. В Киеве пункты поддержки нуждаются в усилении.

Правительство Украины в течение дня будет работать, чтобы появились решения для упрощения и увеличения импорта электроэнергии.

"Ожидаю также немедленного упрощения регуляций для подключения в сеть дополнительного оборудования. Благодарен областной и городской власти Харькова за очень ответственный подход в организации работы энергосферы в чрезвычайных обстоятельствах. Взяли в работу запросы от Днепровщины – Днепр, Кривой Рог, другие города и общины региона. Поручил правительству отдельно проработать запросы и ситуацию на Черниговщине", – отметил Зеленский.

Уже вечером президент планирует получить доклады по выполнению работы по обеспечению украинцев светом и теплом.

Что известно о возможных ослаблениях комендантского часа в Украине?