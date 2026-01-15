Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

Коли будуть рішення щодо послаблення комендантської години?

Високопосадовці зустрілися з представниками місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини та Чернігівщини. У цих регіонах ситуація зі знеструмленнями є найважчою, тому під час наради йшлося про робочі деталі, які потрібно опрацьовувати оперативно.

Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста,

– йдеться в повідомленні президента.

Володимир Зеленський також зазначив, що в четвер, 15 січня, вже повинні бути рішення щодо комендантської години. Зокрема планується ввести достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб люди та бізнес мав усі необхідні можливості, аби пережити кризовий період.

Так Міністерство внутрішніх справ України вже проводить перевірку Пунктів незламності та працює над збільшенням мережі. У Києві пункти підтримки потребують посилення.

Уряд України протягом дня працюватиме, щоб з'явилися рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії.

"Очікую також негайного спрощення регуляцій для підключення в мережу додаткового обладнання. Вдячний обласній та міській владі Харкова за дуже відповідальний підхід в організації роботи енергосфери у надзвичайних обставинах. Взяли в роботу запити від Дніпровщини – Дніпро, Кривий Ріг, інші міста та громади регіону. Доручив уряду окремо опрацювати запити та ситуацію на Чернігівщині", – зазначив Зеленський.

Вже увечері президент планує отримати доповіді щодо виконання роботи з забезпечення українців світлом і теплом.

Що відомо про можливі послаблення комендантської години в Україні?