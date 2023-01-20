Киев исключили из перечня территорий возможных боевых действий

В конце 2022 года Правительство приняло постановление № 1364. В нем определяются территории, где ведутся (велись) боевые действия или находятся под российской оккупацией.

Как отмечают, этот список периодически обновляется соответствующим приказом Минреинтеграции. 20 января в ведомстве сообщили, что Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий.

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Когда приказ вступил в силу

Приказом № 14 от 13 января 2023 года внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Россией. Согласно приказу город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий.



Этот приказ Минреинтеграции зарегистрировало Министерство юстиции Украины 16 января 2023 года.



Следует добавить, что Минреинтеграция утверждает приказ по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

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