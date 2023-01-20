Як зазначають, цей перелік періодично оновлюється відповідним наказом Мінреінтеграції. Відтак, 20 січня у відомстві повідомили, що Київ виключено з переліку територій можливих бойових дій.

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Коли наказ увійшов в дію

Наказом № 14 від 13 січня 2023 року внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією. Згідно з наказом місто Київ виключено із переліку територій можливих бойових дій.



Цей наказ Мінреінтеграції зареєструвало Міністерство юстиції України 16 січня 2023 року.



Варто додати, що Мінреінтеграції затверджує наказ за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

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