В Киев из Афганистана прибыл еще один самолет с эвакуированными украинцами: первые фото и видео

28 августа 2021 , 16:05
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Источник:

"Суспільне"

Из захваченного талибами Афганистана в Киев прибыл еще один самолет. Борт эвакуировал из зоны опасности украинцев и граждан других государств.

Отмечается, что воздушное судно приземлилось в столичном аэропорту "Борисполь".

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Автор: Олег Васьків