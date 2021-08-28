В Киев из Афганистана прибыл еще один самолет с эвакуированными украинцами: первые фото и видео
28 августа 2021 , 16:05Читати новину українською
Источник:"Суспільне"
Из захваченного талибами Афганистана в Киев прибыл еще один самолет. Борт эвакуировал из зоны опасности украинцев и граждан других государств.
Отмечается, что воздушное судно приземлилось в столичном аэропорту "Борисполь".
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