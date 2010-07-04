Массированная атака БпЛА и ракет на Киев вызвала разрушения и пожары: все о последствиях

Киев оказался под атакой ударных дронов и ракет врага ночью 4 июля. Налет был очень масштабным, десятки БпЛА многими волнами били по столице, и это привело к ряду последствий.

О них сообщала городская власть – мэр Виталий Кличко и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

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Что известно о последствиях массированного налета на Киев ночью 4 июля

03:30, 04 июля Есть возгорания на ряде локаций. КМВА просит после завершения тревоги позакрывать дома окна из-за высокой концентрации продуктов горения. 03:15, 04 июля Вызовы медиков в Шевченковский, Соломенский, Дарницкий районы, – Кличко. На 4 локациях в Шевченковском, Соломенском, Голосеевском районах зафиксировано падение частей БпЛА вблизи жилых домов, – КГВА. 03:05, 04 июля КГВА информирует: В Голосеевском районе ранен мужчина. Сейчас фиксируем и уточняем информацию по последствиям атаки и пострадавших во всех районах. До отбоя оставайтесь в укрытиях! 02:40, 04 июля В Соломенском районе еще один пожар – во дворе, горят авто. 02:25, 04 июля Киевская область. Массированная атака БпЛА продолжается, последствия фиксируют в 5 районах на 11 локациях.



Повреждены многоэтажные дома в Бучанском и Фастовском районах. В настоящее время о пострадавших информации не было. 02:20, 04 июля Святошинский район – пожар во дворе жилого дома. Вероятно, есть пострадавшие. В Соломенском районе возгорание на крыше частного дома. Также вызов медиков. 02:00, 04 июля Последствия вражеской атаки уже фиксируют на более чем 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах.



Много пострадало жилой застройки. Атака продолжается. 01:30, 04 июля В настоящее время в Киеве, предварительно, есть несколько пожаров в Соломенском районе. Все локации – жилые дома. КГВА уточняет информацию о пострадавших.



В Дарницком районе обломки вражеского дрона упали на открытой территории, без пожара. Также в этом районе упал дрон без детонации. 00:30, 04 июля Атака на Киев началась еще вечером 3 июля. После полуночи она продолжилась – раздавались взрывы и активно работала ПВО.



Также от Воздушных сил была информация о взлете МиГ-31К, а мониторы писали, что эти самолеты запустили "Кинжалы" в сторону Киева.

Добавим, что этой ночью работала Противовоздушная оборона и раздавались взрывы из-за атаки дронов в Павлограде на Днепропетровщине, в Полтаве и во многих других регионах Украины.

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