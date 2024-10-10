Киев накроет сильный туман: синоптики предупреждают об опасности

10 октября 2024, 08:58
Читати новину українською
Автор: Маргарита Волошина

Источник:

Укргидрометцентр

В ближайший час, 10 октября, в столице ожидается туман и ухудшение видимости. Синоптики предупреждают водителей об опасных условиях.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовали в Укргидрометцентре. Так, в ближайший час с сохранением в первой половине дня будет 200 – 500 метров.

Смотрите также Метеорологическая осень еще не наступила: когда придет похолодание

Киев накроет туман

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву. В ближайшие часы с сохранением в первой половине дня 10 октября туман, видимость 200 – 500 метров. И уровень опасности, желтый,
– говорится в сообщении синоптиков.

В то же время в Киевской городской государственной администрации водителям рекомендуют следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

А вот пешеходам сегодня следует быть особенно внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Накануне в ряде регионов Украины объявили предупреждение из-за возможного ухудшения погоды. Синоптики прогнозировали туман и порывы ветра. На Волыни и Львовской области прогнозировали шквалы ветра, а в Запорожье и Одессе – туман.