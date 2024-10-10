Киев накроет сильный туман: синоптики предупреждают об опасности
Источник:Укргидрометцентр
В ближайший час, 10 октября, в столице ожидается туман и ухудшение видимости. Синоптики предупреждают водителей об опасных условиях.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовали в Укргидрометцентре. Так, в ближайший час с сохранением в первой половине дня будет 200 – 500 метров.
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Киев накроет туман
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву. В ближайшие часы с сохранением в первой половине дня 10 октября туман, видимость 200 – 500 метров. И уровень опасности, желтый,
– говорится в сообщении синоптиков.
В то же время в Киевской городской государственной администрации водителям рекомендуют следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
А вот пешеходам сегодня следует быть особенно внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.
Накануне в ряде регионов Украины объявили предупреждение из-за возможного ухудшения погоды. Синоптики прогнозировали туман и порывы ветра. На Волыни и Львовской области прогнозировали шквалы ветра, а в Запорожье и Одессе – туман.