Киев накрыла мощная гроза с ливнем и градом: жуткие фото и видео из столицы

В Киеве пронеслось ненастье. Столицу Украины накрыл грозовой дождь, местами люди слышали гром. Также на левом берегу падал град.

Ненастье началось в Киеве ориентировочно после 16 часов 10 июня. Еще в 15:44 Киевская городская государственная администрация (КГГА) предупреждала, что город накроет гроза, пишет 24 Канал.

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Что происходило в Киеве

В столице ожидается гроза: гидрослужбы "Киевавтодора" работают в усиленном режиме,

– предупредили в КГГА.

Впоследствии ненастье накрыло столицу. В частности, ориентировочно в 15:25 10 июня в Киевской области уже был слышен гром.

В Киевской области слышали гром: смотрите видео

Синява над столицей перед дождем: смотрите видео Анастасии Федоровской

Впоследствии журналисты 24 Канала рассказали, что Киев накрыл мощный ливень. Более того, на левом берегу столицы падал град.

Ненастье накрыло столицу: смотрите видео из сети

Непогода в Киеве / Фото Ирины Вихрущ, Алины Гаркавы, Анастасии Федоровской и из сети

На левом берегу Киева падал град: смотрите видео Ирины Вихрущ

Мощный ливень накрыл столицу: смотрите видео Алины Гаркавы

Из-за ливня в Киеве подтопило улицы

В Киеве из-за ливня кое-где вода подтопила дороги и тротуары. На опубликованных кадрах видно, как машины ездят практически на несколько сантиметров в воде.

Улицы кое-где в воде из-за непогоды / Фото из телеграм-каналов

В столице затоплены дороги: смотрите видео

Последствия ливня в Киеве: смотрите видео

Вода подтопила некоторые улицы столицы: смотрите видео

В сети пишут, что на Осокорках подтопило подземный переход: смотрите видео

Стоит отметить, что еще до непогоды в Киевской городской государственной администрации уверяли, что в городе усиленно работают гидрослужбы. В частности:

дорожная служба дополнительно очищает дождеприемные колодцы и решетки ливнестоков в местах возможных подтоплений;

дорожники будут дежурить со спецтехникой, если будут значительные осадки в проблемных местах.

Кроме того, если проезжую часть или тротуар подтопило, власти призвали обращать в диспетчерскую "Киевавтодор" по номеру: 044 2847419.

Кстати, в случае падения дерева или ломки ветвей советуют обращаться: