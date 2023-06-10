Киев накрыла мощная гроза с ливнем и градом: жуткие фото и видео из столицы
В Киеве пронеслось ненастье. Столицу Украины накрыл грозовой дождь, местами люди слышали гром. Также на левом берегу падал град.
Ненастье началось в Киеве ориентировочно после 16 часов 10 июня. Еще в 15:44 Киевская городская государственная администрация (КГГА) предупреждала, что город накроет гроза, пишет 24 Канал.
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Что происходило в Киеве
В столице ожидается гроза: гидрослужбы "Киевавтодора" работают в усиленном режиме,
– предупредили в КГГА.
Впоследствии ненастье накрыло столицу. В частности, ориентировочно в 15:25 10 июня в Киевской области уже был слышен гром.
В Киевской области слышали гром: смотрите видео
Синява над столицей перед дождем: смотрите видео Анастасии Федоровской
Впоследствии журналисты 24 Канала рассказали, что Киев накрыл мощный ливень. Более того, на левом берегу столицы падал град.
Ненастье накрыло столицу: смотрите видео из сети
Непогода в Киеве / Фото Ирины Вихрущ, Алины Гаркавы, Анастасии Федоровской и из сети
На левом берегу Киева падал град: смотрите видео Ирины Вихрущ
Мощный ливень накрыл столицу: смотрите видео Алины Гаркавы
Из-за ливня в Киеве подтопило улицы
В Киеве из-за ливня кое-где вода подтопила дороги и тротуары. На опубликованных кадрах видно, как машины ездят практически на несколько сантиметров в воде.
Улицы кое-где в воде из-за непогоды / Фото из телеграм-каналов
В столице затоплены дороги: смотрите видео
Последствия ливня в Киеве: смотрите видео
Вода подтопила некоторые улицы столицы: смотрите видео
В сети пишут, что на Осокорках подтопило подземный переход: смотрите видео
Стоит отметить, что еще до непогоды в Киевской городской государственной администрации уверяли, что в городе усиленно работают гидрослужбы. В частности:
- дорожная служба дополнительно очищает дождеприемные колодцы и решетки ливнестоков в местах возможных подтоплений;
- дорожники будут дежурить со спецтехникой, если будут значительные осадки в проблемных местах.
Кроме того, если проезжую часть или тротуар подтопило, власти призвали обращать в диспетчерскую "Киевавтодор" по номеру: 044 2847419.
Кстати, в случае падения дерева или ломки ветвей советуют обращаться:
- в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя" по номерам: 0442724018; 0444834045; 0443835859; 0672304238; 0949282859;
- вызвать спасателей по номеру 101 или 0444303713 (телефон КАСС). При травмировании людей немедленно звонить в скорую – 103.