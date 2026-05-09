24 Канал Главные новости Говорил об обмене пленными, парад и войну: Путин выдал ряд абсудных заявлений по Украине
9 мая, 21:16
Маргарита Волошина

Российский диктатор Владимир Путин, выступая перед пропагандистами, сделал ряд заявлений, в частности относительно Украины, перемирия и войны.

Главные заявления российского президента, озвученные в субботу, 9 мая, в частности относительно парада и обмена военнопленными, приводит 24 Канал.

Что заявил Путин 9 мая?

 

21:33, 09 мая

Путин заявил о готовности к контактам с ЕС, но назвал условие

Российские СМИ со ссылкой на заявление Владимира Путина сообщают, что диктатор готов видеть переговорщиком от ЕС с Москвой любого лидера, который "не наговорил какой-то гадости" в отношении России.

В частности, он назвал кандидатуру Герхарда Шредера. Заметим, что он ранее занимал должность федерального канцлера и после завершения политической карьеры тесно связал себя с российскими энергетическими компаниями.

Более того, по словам диктатора, России необходимо, чтобы ей ничего не угрожало в дальнейшем.

21:31, 09 мая

Россия заявляет о приближении к окончанию войны

Российский президент заявил, что США искренне стремятся к мирному урегулированию войны, однако, по его словам, это прежде всего дело Киева и Москвы. По его мнению, ситуация приближается к "завершению конфликта".

По его словам, Минский переговорный процесс предыдущих лет показал, что можно часами говорить без смысла, и что в урегулировании нужна предварительная работа специалистов.

21:27, 09 мая

Путин назвал 9 мая "священным праздником"

Владимир Путин, реагируя на реакцию Украины относительно перемирия, заявил, что для России 9 мая является "святым днем", а не "комедийным шоу."

В то же время он заявил о готовности встретиться с президентом Владимиром Зеленский не только в Москве, но и в "третьих странах". Впрочем, встречу на уровне лидеров диктатор допускает только для подписания договора после финализации всех мирных договоренностей.

21:25, 09 мая

Россия не видит нарушения перемирия со стороны Украины

Владимир Путин заявил, что Россия не имеет желания ухудшать с кем-то отношения, но ответ Москвы на "провокации Киева" в День Победы мог привести именно к этому

В то же время Министерство обороны России, по данным пропагандистских СМИ, пока не докладывало диктатору о провокациях Киева в праздник.

Также, по словам диктатора, он говорил Трампу о планах перемирия по случаю Дня Победы и тот поддержал, но от Киева реакции не было.

21:00, 09 мая

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что накануне 9 мая Киев якобы дал понять, что не готов к обмену военнопленными.

Сейчас Москва рассчитывает на то, что украинская сторона пойдет на обмен в формате "1000 на 1000", но пока что предложений от Киева не поступало, 
– заявил он.

