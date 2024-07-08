"Уроды из Кремля": Зеленский отреагировал на ложь россиян об ударе по "Охматдету"

Российские пропагандисты цинично утверждали, что "не целились" намеренно по больнице "Охматдет" в Киеве и якобы в этой атаке "виновата сама Украина". Владимир Зеленский отреагировал на эту ложь врага.

Глава государства подчеркнул, что есть четкие доказательства, что удар по больнице "Охматдет" россияне осуществили целенаправленно. Об этом президент Украины рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает 24 Канал.

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Зеленский высказался о лжи россиян относительно "Охматдета"

Украинский лидер подчеркнул, что в этот день был удар по больнице, где лечились дети, страдающие тяжелыми болезнями.

И какой цинизм в этом снова демонстрируют оккупанты из Кремля, в том, что это якобы работала украинская ПВО, а не их рассчитанный удар. Я благодарен всем украинцам, которые начали выкладывать видео, где конкретно видно, не часть той или иной ракеты, а прямой ракетный удар, которым было ранено и убито много людей в Украине сегодня,

– сказал Зеленский.

Он также отметил, что украинская власть все, что разрушили эти террористы, восстановит. А также бесспорно наше государство ответит этим захватчикам из России.

"Каждому, кто пострадал, сейчас оказывается необходимая помощь, и обязательно мы все должны работать над тем, чтобы привлечь к ответственности Россию за террор и Путина за приказы наносить удары", – подчеркнул президент.

Он также отметил, что на все попытки говорить о мире, Россия отвечает ударами по домам и по больницам. Именно поэтому Россию, по словам Зеленского, можно только принудить к миру, а это может сделать только Украина вместе с каждым в мире, кто действительно хочет этого.

До этого в сети появилось видео, где четко видно российскую ракету, которая целенаправленно летела в сторону медицинского учреждения. Поэтому можно утверждать, что оккупанты конкретно хотели поразить больницу.

Ранее в минобороны России цинично заявляли, что, мол, они не целились именно в больницу "Охматдет". А хотели якобы ударить по "стратегическим военным объектам". И говорили, что "все цели были успешно поражены".