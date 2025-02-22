Киев снова попал в ТОП самых грязных городов мира: в чем причина

Утром украинская столица была среди лидеров антирейтинга по качеству воздуха. В КГГА объяснили, как так произошло.

Утром в Киеве можно было наблюдать значительное ухудшение состояния воздуха. Власти объяснили, что в городе фиксируется повышение концентрации пыли из-за маловетреной погоды, передает 24 Канал.

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Киев среди аутсайдеров

По данным IQAir, по состоянию на 9 утра Киев занимал 20 место в списке самых грязных городов мира. Днем ситуация улучшилась, и столица переместилась на 51 позицию со средним уровнем загрязнения.

Так, снижение угрозы подтвердили и в Киевской ОГА. Там около 12:00 сообщили, что "превышение норм предельно допустимых концентраций химических и биологических веществ в атмосферном воздухе в Киевской области не наблюдается".

Киев был среди лидеров самых грязных городов / Скриншоты

Напомним, что Киев в последнее время довольно часто стал попадать в списки самых грязных городов. Подобная ситуация случилась недавно, 13 февраля.