Вранці у Києві можна було спостерігати значне погіршення стану повітря. Влада пояснила, що у місті фіксується підвищення концентрації завислих речовин через маловітряну погоду, передає 24 Канал.

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Київ серед аутсайдерів

За даними IQAir, станом на 9 ранку Київ посідав 20 місце у списку найбрудніших міст світу. Вдень ситуація поліпшилася, і столиця перемістилася на 51 позицію із середнім рівнем забрудення.

Так, зниження загрози підтвердили і в Київській ОВА. Там близько 12:00 повідомили, що "перевищення норм гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі в Київській області не спостерігається".

Київ був серед лідерів найбрудніших міст / Скриншот

Нагадаємо, що Київ останнім часом доволі часто став потрапляти у списки найбрудніших міст. Подібна ситуація трапилася нещодавно, 13 лютого.