В Киев прибыла делегация парламентариев Грузии во главе с Папуашвили
Источник:твиттер Шалвы Папуашвили
В украинскую столицу прибыла делегация парламентариев из Грузии. Во главе – спикер парламента Шалва Папуашвили.
О визите в Киев сообщил Папуашвили в своих соцсетях. Выехала делегация 15 апреля.
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"Мы чувствуем ваше горе"
"Прибыл в Киев вместе с грузинскими коллегами-депутатами, чтобы передать послание Грузии: мы чувствуем ваше горе", – написал Папуашвили.
Он подчеркнул, что Грузия поддерживает Украину, а грузины – с украинцами.
Кто в делегации
Также в Украину приехали:
- вице-спикеры Давид Сергиенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани;
- глава комитета по вопросам диаспоры Бека Одишария;
- представители партий "Лело", "Гирчи", "Республиканской партии" и "За Грузию".
Как сообщает издание "Эхо Кавказа", по предварительной информации, грузинская делегация планирует посетить Бучу. После этого состоится официальная встреча Папуашвили и Руслана Стефанчука в Киеве.
Когда грузинские парламентарии будут возвращаться в Тбилиси пока неизвестно. Напомним, что председатель Верховной Рады Стефанчук анонсировал визит Папуашвили 13 апреля. Украинский спикер заявил, что недоразумения с Грузией – исчерпаны.
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