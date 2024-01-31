Сигнал России и республиканцам: эксперт политики США разобрал приезд Виктории Нуланд в Киев

В Киев прибыла заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Вероятно, цель визита – послать предупредительные знаки России и ее союзникам, а также мощный сигнал Республиканской партии в Вашингтоне, что помощь Украине ни при каких обстоятельствах не прекратится.

Таким предположением с 24 Каналом поделился эксперт по информационной политике и политике США аналитического центра AD ASTRA Артур Колдомасов, напомнив, что именно республиканцы блокируют выделение помощи Украине в размере 61,4 миллиарда евро.

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Что означает приезд Нуланд

Эксперт по информационной политике отметил, что приездом Нуланд в Украину администрация Джо Байдена демонстрирует, что будет довольно преданно помогать нашему государству, и ни при каких условиях не отступит.

Также нужно обратить внимание на то, как Россия освещает визит. Пропаганда довольно сильно раскручивает месседжи. Россияне пишут, что "наблюдательная команда" США прибыла в Украину и будет проводить какой-то "аудит" на основе вооруженной помощи, которую Америка ранее предоставила Киеву.

Этот визит как и почти все, что делает американское правительство, направлен как на внешнюю, так и на внутреннюю аудиторию. Это довольно большое политическое испытание со стороны республиканцев: сможет ли дальше администрация Байдена удержать фокус на этом вопросе или нет; останутся ли они преданными этой помощи или нет,

– сказал Артур Колдомасов.

Заявления, которые звучали ранее, еще раз подтверждают, что помощь Украине – это часть интереса США. В частности, из-за того, что происходит в Северной Америке. Напомним, что Техас взял под свой контроль границу с Мексикой. В штате обвиняют Байдена в слабой миграционной политике.

Кроме того, Аляска и Канада граничат с Россией. Соответственно, если Кремль не предотвратить и не противостоять, то страна-агрессор, вполне реально, может сбросить какую-то ракету на одну из стран. Собственно, чтобы не тратить еще большие средства на войну с Москвой, они могут оказать помощь Украине.

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