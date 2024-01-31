Таким припущенням з 24 Каналом поділився експерт з інформаційної політики та політики США аналітичного центру AD ASTRA Артур Колдомасов, нагадавши, що саме республіканці блокують виділення допомоги Україні у розмірі 61,4 мільярда євро.
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Що означає приїзд Нуланд
Експерт з інформаційної політики зазначив, що приїздом Нуланд в Україну адміністрація Джо Байдена демонструє, що буде доволі віддано допомагати нашій державі, й ні за яких умов не відступить.
Також потрібно звернути увагу на те, як Росія висвітлює візит. Пропаганда доволі сильно розкручує меседжі. Росіяни пишуть, що "наглядова команда" США прибула до України й буде проводити якийсь "аудит" на основі збройної допомоги, яку Америка раніше надала Києву.
Цей візит як і майже все, що робить американський уряд, спрямований як на зовнішню, так і на внутрішню аудиторію. Це доволі велике політичне випробування з боку республіканців: чи зможе далі адміністрація Байдена втримати фокус на цьому питанні або ні; чи все-таки лишатимуться вони відданими цій допомозі або ні,
– сказав Артур Колдомасов.
Заяви, які лунали раніше, ще раз підтверджують, що допомога Україні – це частина інтересу США. Зокрема, через те, що відбувається в Північній Америці. Нагадаємо, що Техас взяв під свій контроль кордон із Мексикою. У штаті звинувачують Байдена у слабкій міграційній політиці.
Крім того, Аляска та Канада межують з Росією. Відповідно, якщо Кремлю не запобігти та не протистояти, то країна-агресорка, цілком реально, може скинути якусь ракету на одну з країн. Власне, щоб не витрачати ще більші кошти на війну з Москвою, вони можуть надати допомогу Україні.
Республіканська партія США блокує допомогу Україні: що відомо
- Уже понад 2 місяці у США не можуть схвалити запит президента США Джо Байдена на виділення 106 мільярдів доларів, зокрема, на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Його американський лідер подав до Конгресу ще 20 жовтня.
- Головним контраргументом проти ухвалення фінансової допомоги є рішення про захист кордону США з Мексикою. Спікер палати представників Майк Джонсон вважає, що лише після захисту власних кордонів можна переходити до захисту чужих.
- А вже 27 січня учасники переговорів у Сенаті США дійшли згоди щодо нової угоди, яка має значно обмежити нелегальний потік мігрантів на південному кордоні, а також розблокує можливість ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.
- Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свою впевненість у тому, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України, попри розбіжності представників 2 партій у питанні міграції.