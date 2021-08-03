Украина сделает все возможное, – Кулеба о расследовании по делу белоруса Виталия Шишова

3 августа 2021 , 18:20
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Источник:

твиттер Дмитрия Кулебы

Виталия Шишова нашли повешенным в киевском парке 3 августа. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сделает все возможное для расследования по делу белоруса.

Также украинское МИД выразило соболезнования штабу Светланы Тихановской. Она заявила, что находится в контакте с МИД Украины.

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Украина сделает все возможное, – Дмитрий Кулеба

Глава МИД заявил, что шокирован трагическим известием о смерти белорусского активиста Виталия Шишова и выражает соболезнования его родным и близким.

Украина сделает все возможное для расследования этого дела: важно обнаружить всю правду о его трагической смерти,
– заявил Кулеба.

Штаб Светланы Тихановской находится в контакте с украинским МИД.

МИД Украины выразило соболезнования офису и Тихановской в связи со смертью Виталия Шишова. Заверили, что следственные органы Украины проведут максимальное всестороннее расследование,
– сообщили в штабе.

Смерть Виталия Шишова: коротко

  • Руководитель "Белорусского дома" Виталий Шишов исчез во время утренней пробежки в Киеве 2 августа. Его искали в течение дня.
  • Нашли повешенным 3 августа в киевском парке. Друзья рассказали, что в Киеве за ним следили.
  • Полиция во время брифинга сообщила, что на теле умершего нашли ссадины.
  • Основные версии полиции – самоубийство или умышленное убийство, замаскированное под самоубийство.
  • Девушка Шишова не верит, что это было самоубийство.
  • Владимир Зеленский заявил, что держит дело на контроле. Офис Президента следит за ходом расследования.
Автор: Діана Квасневська