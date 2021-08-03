Украина сделает все возможное, – Кулеба о расследовании по делу белоруса Виталия Шишова

Виталия Шишова нашли повешенным в киевском парке 3 августа. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сделает все возможное для расследования по делу белоруса.

Также украинское МИД выразило соболезнования штабу Светланы Тихановской. Она заявила, что находится в контакте с МИД Украины.

К теме Загадочная гибель белорусского активиста Виталия Шишова: все что известно

Украина сделает все возможное, – Дмитрий Кулеба

Глава МИД заявил, что шокирован трагическим известием о смерти белорусского активиста Виталия Шишова и выражает соболезнования его родным и близким.

Украина сделает все возможное для расследования этого дела: важно обнаружить всю правду о его трагической смерти,

– заявил Кулеба.

Штаб Светланы Тихановской находится в контакте с украинским МИД.

МИД Украины выразило соболезнования офису и Тихановской в связи со смертью Виталия Шишова. Заверили, что следственные органы Украины проведут максимальное всестороннее расследование,

– сообщили в штабе.

Смерть Виталия Шишова: коротко