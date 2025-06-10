Киев в дыму, в городе повреждены 7 из 10 районов: все об ужасной ночи в столице

Киевляне пережили ужас в ночь на 10 июня. Россияне атаковали ракетами и "Шахедами". Железо свистело над головой всю ночь. 24 Канал собрал детали ночного удара по столице.

Одной из главных мишеней стала Оболонь. На Куреневке повреждены 18 квартир в многоэтажке.

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Что повреждено в Киеве утром 10 июня

Как сообщил Тимур Ткаченко, россияне в течение ночи беспрестанно терроризировали Киев ударными дронами. Они били по гражданской инфраструктуре, по мирным жителям города.

Повреждения получили 7 районов столицы. Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Горели машины и складские помещения. Впереди – тяжелый день. Возможно, не один. Понадобится время, чтобы устранить последствия, но город работает, все службы на местах, реагируют оперативно,

– написал глава КГВА.

В Оболонском районе обломки БПЛА упали на территорию одной из школ. В Соломенском районе – на крышу многоэтажки, был пожар.

Последствия атаки еще оценивают.

Последствия обстрела Киева 10 июня / Фото Полиция Киева

Повреждения в результате российской атаки есть в Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком, Оболонском, Голосеевском, Соломенском районах. То есть повреждены 7 из 10 районов столицы.

Как сообщил глава МВД, больше всего разрушений понесли Дарницкий, Оболонский, Шевченковский, Голосеевский районы.

В полиции детализировали: повреждены жилые дома, церковь, бизнес-центры, офисные помещения, произошло возгорание нескольких автомобилей и автостоянок.

Враг разрушил бывшее консульское здание одной из европейских стран. К счастью, последние несколько лет его не использовали как консульство, поэтому внутри был только охранник. Собака, кошка и попугай, которые были в помещении, выжили.



Поврежденное здание консульства / Фото NV

Сколько пострадавших в столице после атаки

В Киеве четверо пострадавших, все в больнице с осколочными ранениями. Среди пострадавших – полицейский.

Утром говорилось об ухудшении состояния воздуха.

Как ходит транспорт после атаки

На улице Юрия Ильенко (направление к станции метро "Лукьяновская") движение перекрыто.

Изменения в движении троллейбусов:

№№ 16, 23 – курсируют от улицы Мечты до станции метро "Дорогожичи";

№№ 6, 18, 28, 33 – до станции "Почайна";

№ 19 – площадь Космонавтов – Воздухофлотский путепровод;

№ 35 – от улицы Кадетский Гай до Воздухофлотского путепровода. От проспекта Свободы – до станции метро "Дорогожичи".

На улице Глубочицкой были задержки движения из-за ликвидации пожара в результате российской атаки. Впоследствии движение восстановили, однако автобусы №№ 14Т, 112, 119 курсируют с отклонением от графика.

Последствия в Киевской области

На Киевщине есть последствия в Фастовском, Броварском, Бориспольском, Обуховском районах. В течение ночи дроны кружили там, залетая в Киев.