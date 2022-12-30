Киев вернулся к графикам отключений света: ситуацию удалось стабилизировать
Источник:ДТЭК Киевские электросети
30 декабря энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с энергообеспечением в Киеве. Итак, столица возвращается к стабилизационным графикам отключения света.
Предварительно плановые отключения будут действовать с сегодняшнего дня и дальше, при отсутствии новых обстрелов.
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Совместными усилиями энергетикам удалось провести технические работы, которые позволят стабилизировать ситуацию в Киеве. Сегодня возвращаемся к графикам стабилизационных отключений. Сможем их придерживаться в случае, если не будет новых атак,
– говорится в сообщении.
Как избежать аварийных отключений
В то же время в ДТЭК отметили: после того, как свет появился, потребители одновременно включают большое количество энергоприборов. Поэтому могут возникать аварии на распределительных сетях.
Чтобы избежать этого в компании просят сразу после того, как свет появился включать энергоемкие приборы поочередно – сначала воспользоваться одним, потом отключить его и пользоваться другим.Примите во внимание! Всю прошлую неделю энергетики столицы работали над заживлением энергосистемы. Глава областной военной администрации Алексей Кулеба еще вчера заверил, что даже после нових атак врага, ситуация в столице значительно лучше, чем неделю назад.
Кратко о вчерашней массированной атаке
- 29 декабря утром российские террористы в очередной раз совершили массированный ракетный обстрел украинских городов. В ряде областей хорошо отработало ПВО. Удалось сбить 54 ракеты из 69. Однако, к сожалению, не обошлось без попаданий.
- В Киеве 40% потребителей остались без света после атаки.