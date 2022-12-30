Киев вернулся к стабилизационным графикам отключения света

Страна-террористка постоянно обстреливает Украину, стремясь погрузить целое государство во тьму посреди зимы. Из-за этого одной из самых тяжелых ситуация со светом является в Киеве.

Однако как бы Россия ни пыталась, украинским энергетикам удается оперативно чинить все, что она разрушает. Так, 30 декабря в Киеве удалось вернуться к стабилизационным графикам отключений света.

Достойно внимания Отключение света будут и после завершения войны, – ДТЭК

Стабильность системы достаточно хрупкая

По словам гендиректора Yasno Сергея Коваленко, по состоянию на сегодняшний день состояние энергосетей Киевщины контролируемое. Однако при этом стабильность системы все еще достаточно хрупка. Так, на нее могут влиять не только ракетные обстрелы, но и потребление электроэнергии.

Именно поэтому использовать электроэнергию следует с умом, а именно:

не включать одновременно все электроприборы без острой необходимости,

использовать энергоемкие приборы не в пиковые часы нагрузки.



Умное использование энергоемких приборов / Инфографика 24 канала

Это уже чуть ли не классическая история и тысячная моя просьба: не включайте в розетку сразу все, что есть в квартире. Особенно сейчас, когда все готовятся отмечать праздники. Не следует использовать одновременно варочную поверхность или электроплиту, стиральную машину, электродуховку, телевизор и чайник. Потому что еще гирлянда – и весь район рискует погаснуть,

– подчеркнул Сергей Коваленко.

Также гендиректор Yasno подчеркнул и титаническую работу энергетиков, которые и днем, и ночью работают, чтобы в домах украинцев было светло и тепло. Он отметил, что украинцы со своей стороны должны сделать так, чтобы пиковая нагрузка не обернулась тьмой. "Поможем энергосистеме. Будем энергоответственны", – призвал Сергей Коваленко.

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