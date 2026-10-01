Киев всколыхнули новые взрывы
В Киеве 1 октября продолжается российский обстрел. Местные жители вновь вздрогнули от взрывов.
Подробности сообщает 24 Канал.
Что известно об атаке на Киев?
В первую очередь отметим, что для столицы около 18:22 объявили воздушную тревогу. Над городом еще раз нависла опасность дроновых ударов.
Так, почти сразу были слышны взрывы. Они повторились через несколько минут. Как раз около 18:26 Воздушные силы писали о реактивном БПЛА над Киевом. Уже в 18.33 дали отбой тревоги.
Заметим, что к моменту публикации официальной информации о возможных последствиях атаки нет. Очевидно, власти смогут сообщить об этом позже. В этом случае мы обязательно обновим материал.
Важно! Воздушная атака врага продолжается почти беспрерывно. Призываем вас не пренебрегать собственной тревогой и находиться в укрытиях. А оперативно следить за главными новостями Украины и мира вы можете в телеграмме 24 канала.
Следует напомнить, что в течение дня в столице на ряде локаций уже фиксировались последствия вражеских ударов. В частности, россияне атаковали школу в Соломенском районе столицы.
Также было известно об ударе БпЛА вблизи Южного моста в Киеве. Атака произошла как раз в тот момент, когда по мосту проезжал поезд.
А накануне вечером 30 сентября российские войска атаковали территорию Института ядерных исследований. На территории учреждения расположен исследовательский реактор ВВР-М.