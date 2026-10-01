Киев всколыхнули новые взрывы

В Киеве 1 октября продолжается российский обстрел. Местные жители вновь вздрогнули от взрывов.

Подробности сообщает 24 Канал.

Что известно об атаке на Киев?

В первую очередь отметим, что для столицы около 18:22 объявили воздушную тревогу. Над городом еще раз нависла опасность дроновых ударов.

Так, почти сразу были слышны взрывы. Они повторились через несколько минут. Как раз около 18:26 Воздушные силы писали о реактивном БПЛА над Киевом. Уже в 18.33 дали отбой тревоги.

Заметим, что к моменту публикации официальной информации о возможных последствиях атаки нет. Очевидно, власти смогут сообщить об этом позже. В этом случае мы обязательно обновим материал.

Важно! Воздушная атака врага продолжается почти беспрерывно. Призываем вас не пренебрегать собственной тревогой и находиться в укрытиях. А оперативно следить за главными новостями Украины и мира вы можете в телеграмме 24 канала.

Следует напомнить, что в течение дня в столице на ряде локаций уже фиксировались последствия вражеских ударов. В частности, россияне атаковали школу в Соломенском районе столицы.

Также было известно об ударе БпЛА вблизи Южного моста в Киеве. Атака произошла как раз в тот момент, когда по мосту проезжал поезд.

А накануне вечером 30 сентября российские войска атаковали территорию Института ядерных исследований. На территории учреждения расположен исследовательский реактор ВВР-М.